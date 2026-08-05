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Наука

Названы продукты, от которых нужно отказаться вечером для здоровья мозга

Eating Well: шоколад на ужин замедляет ночное восстановление мозга
Shutterstock

Сладкая газировка, алкоголь, шоколад, кофеин и соленая пища перед сном могут ухудшать состояние мозга и в долгосрочной перспективе повышать риск развития деменции. Об этом диетологи Шери Го и Шейла Паттерсон из Центра кардиологического и пульмонологического здоровья при клинике El Camino Hospital в США рассказали беседе с Eating Well.

По словам Го, избыток сахара в кондитерских изделиях и сладких напитках способствует воспалительным процессам в организме, а алкоголь и кофеин ухудшают качество сна, мешая мозгу полноценно восстанавливаться ночью. Она также отметила, что перед сном лучше отказаться и от шоколада, поскольку он тоже содержит кофеин.

Помимо кофеина, в какао-бобах содержится еще одно стимулирующее вещество — теобромин. Его действие слабее, чем у кофеина, но оно тоже может влиять на самочувствие.

«Вместо того чтобы тянуться за сладким напитком, подумайте о том, чтобы выпить стакан кефира. Недавние исследования показывают, что употребление кефира не только является отличным источником пробиотиков и белка, но и может быть полезным для замедления развития болезни Альцгеймера», — рассказала Го, ссылаясь на данные научного обзора бразильских ученых, опубликованного в журнале Brain Behavior and Immunity.

Еще одним нежелательным продуктом диетологи назвали соленую пищу. Как объяснила Паттерсон, избыток соли может повреждать кровеносные сосуды, усиливать воспаление и ухудшать кровоснабжение мозга, что со временем способно повысить риск когнитивных нарушений.

Вместо полуфабрикатов и тяжелой соленой еды специалисты рекомендуют выбирать на ужин натуральные продукты с минимальным содержанием соли, например, нежирное мясо, яйца или птицу. По их мнению, такой рацион способствует не только здоровому сну, но и помогает поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые нашли способ «спасти» шоколад от исчезновения.

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