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Наука

Названа «полезная» привычка, которая повышает риск инфаркта

Sleep Health: у «жаворонков» может быть повышен риск инфаркта
Shutterstock

Не только экстремально поздний (с 12 до трех часов ночи), но и ранний (с 20:00 до 22:00) отход ко сну повышает риск сердечного приступа. К такому выводу пришли ученые из Шаньдунского университета традиционной китайской медицины, наблюдавшие более 10 лет за 4578 взрослыми старше 40 лет. Наиболее выраженная связь обнаружилась у людей с синдромом обструктивного апноэ сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health.

Исследователи разделили участников на три группы по хронотипу: «жаворонков», людей с промежуточным режимом сна и «сов» (организация включена Минюстом в список иноагентов). В течение в среднем 10,6 года ученые фиксировали случаи инфаркта миокарда, учитывая возраст, образ жизни, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и объективные показатели сна.

Оказалось, что по сравнению с людьми промежуточного хронотипа риск инфаркта был на 50% выше у «жаворонков» и на 40% выше у «сов». Самые высокие показатели выявили среди участников с синдромом обструктивного апноэ сна. В этой группе вероятность инфаркта возрастала примерно на 80% как у любителей раннего подъема, так и у тех, кто предпочитал поздно ложиться и поздно вставать.

Авторы считают, что для здоровья сердца важна не только продолжительность сна, но и особенности циркадных ритмов. По их мнению, учет хронотипа в будущем может помочь точнее оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно проводить профилактику.

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