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Наука

В «Роскосмосе» рассказали о планах вывода МКС с орбиты

«Роскосмос»: корабли России и США совместно выведут МКС с орбиты в 2028 году
NASA

Два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV совместно сведут с орбиты Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил РИА Новости представитель государственной корпорации «Роскосмос».

Он заявил, что, согласно программе, плановое понижение орбиты МКС начинается в 2028 году, а длительность самого процесса сведения станции с орбиты занимает порядка двух лет.

«В процессе сведения МКС с орбиты будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты, и два российских грузовых корабля «Прогресс» для управления ориентацией станции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российская и американская стороны собираются подготовить двустороннюю договоренность, в которой было бы прописано распределение ответственности между «Роскосмосом» и НАСА при сведении МКС с орбиты.

До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Международную космическую станцию планируют затопить в 2030 году.

Ранее в МАИ рассказали, что Российская орбитальная станция, которая заменит МКС, будет работать как в фильме «Чужой».

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