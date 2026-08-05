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Наука

Ракета SpaceX врежется в Луну

Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 утром 5 августа столкнется с Луной
Steve Nesius/Reuters

Четырехтонная вторая ступень ракеты Falcon 9, принадлежащая компании американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX, утром 5 августа столкнется с поверхностью Луны. Об этом сообщает газета The Guardian.

Речь идет о ступени ракеты, которая 15 января 2025 года вывела к Луне посадочный модуль Blue Ghost-1 компании Firefly и японский лунный аппарат Resilience, разработанный компанией ispace.

Согласно расчетам специалистов, столкновение произойдет около 6:35 по Гринвичу (9:35 по московскому времени). Ступень врежется в поверхность спутника Земли на скорости около 8690 км/ч.

В НАСА заявляли, что в результате удара образуется кратер шириной около 18 метров и глубиной примерно 4 метра, а также над поверхностью поднимется облако пыли и камней. Предполагается, что ступень упадет в кратер Эйнштейна, находящийся у западного края Луны. Этот район часто трудно наблюдать с Земли.

До этого Маск рассказал, что в ближайшие десятилетия компания намерена построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе. По его словам, специалисты компании уже сконцентрировались на реализации подобного проекта на спутнике Земли — результаты могут быть достигнуты менее чем за 10 лет.

Ранее Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами.

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