Ученые выяснили, куда «исчезает» часть нефти из скважин после ремонта

Ученые Пермского Политеха выяснили, почему после ремонта скважин может резко снижаться добыча нефти и куда «исчезает» часть сырья. Причина оказалась в технологических жидкостях, которые используют при глушении скважин, чтобы предотвратить выброс нефти и газа во время работ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

Такие жидкости чаще всего представляют собой «обратные» эмульсии, смесь воды и нефти со стабилизирующими добавками. Предполагалось, что они не проникают глубоко в породу и легко удаляются после завершения ремонта. Однако на практике оказалось, что многие скважины после запуска не выходят на прежний уровень добычи.

Исследователи показали, что дело не в «побочных» факторах вроде парафинов или солевых отложений, а в самих эмульсиях. Они проникают в поры горной породы и частично блокируют каналы фильтрации нефти, снижая проницаемость пласта в десятки раз. В экспериментах снижение уровня добычи достигало от 5 до 50 раз.

Ключевым фактором оказались не столько состав эмульгатора, сколько размер капель внутри эмульсии: чем они меньше, тем глубже жидкость проникает в породу и тем сложнее ее удалить. Фактически часть нефти после ремонта «застревает» в закупоренных порах и не участвует в добыче.

Эксперименты проводились на кернах карбонатных пород в условиях, близких к пластовым. Ученые закачивали различные эмульсии, а затем оценивали, насколько восстанавливается проницаемость после их удаления. Обычная фильтрация нефтью почти не помогала — восстановление составляло лишь около 10%. Ультразвук увеличивал проницаемость примерно на 18%, а наиболее эффективным способом оказался растворитель, который возвращал до 3,5-кратного улучшения.

При этом исследователи нашли способ снизить ущерб заранее: уменьшение концентрации эмульгатора приводит к образованию более крупных капель, которые меньше закупоривают поры и легче вымываются. В одном из режимов удалось восстановить проницаемость почти в пять раз. По словам ученых, это открывает путь к снижению потерь на месторождениях.

Ранее российские ученые превратили отходы водоочистки в ценную добавку для кирпича.