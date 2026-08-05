Питание родителей до зачатия отражается на развитии мозга детей, выяснили ученые

Ученые из Госпиталя для больных детей и Университета Торонто показали на мышах, что рацион родителей с высоким содержанием жира и сахара перед зачатием и во время беременности оставляет долговременные физические следы в развивающемся мозге потомства. Результаты опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TP).

В исследовании участвовали 104 детеныша мышей. Родительские особи были случайным образом распределены на три группы рациона начиная с подросткового возраста: стандартный здоровый рацион, «западная» диета (около 42% калорий из жира и 34% из простого сахара) и высокожировой рацион (60% калорий из жира при низком содержании сахара). Самки продолжали получать назначенный рацион во время беременности и трехнедельного вскармливания, после чего всех детенышей независимо от группы родителей переводили на стандартный здоровый рацион.

Мозг потомства сканировали методом МРТ в восьми контрольных точках — от третьего дня жизни до 150-го, что соответствует взрослому возрасту у мышей, — всего собрали и проанализировали 805 снимков, измерив объем 182 отдельных структур мозга.

Родительские особи на «западном» и высокожировом рационе набирали заметно больше веса, а их потомство рождалось тяжелее: самцы из этих групп весили на 14% больше самцов из контрольной группы на момент отъема от груди. Однако после перехода на здоровый рацион разница в весе исчезала уже в течение недели.

Несмотря на нормализацию веса тела, у потомства сохранялись изменения в траектории развития мозга. Например, объем поясной коры, отвечающей за эмоции и принятие решений, у детенышей из экспериментальных групп был на 1,2–2,0% больше уже при рождении и оставался на 3,0% больше даже во взрослом возрасте. Другие изменения проявлялись только во взрослом состоянии: область CA3 гиппокампа, критически важная для памяти, не отличалась по размеру при рождении, но к взрослому возрасту оказалась на 2,2–2,5% меньше, чем в контрольной группе.

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