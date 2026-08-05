Выявлен неожиданный фактор риска депрессии у мужчин

Исследователи из Университета Сицзяотун в Китае обнаружили, что у мужчин с уровнем тестостерона, необычно высоким или низким для их возрастной группы, повышен риск развития депрессии. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Известно, что тестостерон у мужчин начинает постепенно снижаться примерно с 35 лет — общий тестостерон падает в среднем на полпроцента в год, а некоторые другие формы гормона снижаются более чем на процент ежегодно. Ученые под руководством Дань Хэ, Хуань Лю и Фэн Чжана хотели понять, как это естественное изменение связано с психологическим благополучием, поскольку андрогены влияют на настроение через взаимодействие с дофамином и серотонином.

Команда проанализировала данные 133 733 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет из базы UK Biobank, исключив тех, у кого уже была депрессия или тревожность на момент начала исследования. Вместо единого порога для «высокого» или «низкого» уровня гормона ученые сравнивали каждого мужчину с другими мужчинами его пятилетней возрастной группы.

За почти 11 лет наблюдения депрессия развилась у 3701 мужчины, а тревожность — у 3398. У мужчин с аномально низким и аномально высоким уровнем общего тестостерона риск депрессии оказался выше, чем у мужчин со средними значениями, причем связь была сильнее для низкого уровня гормона. Мужчины с необычно низким свободным тестостероном заболевали депрессией примерно вдвое чаще, чем мужчины с нормальным уровнем.

Связь между гормональными нарушениями и расстройствами настроения оказалась наиболее выраженной у мужчин среднего возраста: в группе 50–54 лет низкий свободный тестостерон был связан почти с пятикратным ростом риска тревожности, а в группе 55–59 лет — более чем с трехкратным ростом риска депрессии.

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