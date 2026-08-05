Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Выявлена причина, по которой старение приводит к болезням мозга

Nature Aging: белок EPS8 накапливается с возрастом и запускает слипание токсичных белков
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Кластера передового опыта по изучению старения CECAD при Кельнском университете обнаружили белковый путь, который может объяснять связь между старением и накоплением токсичных белков при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и болезни Хантингтона. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

Старение остается самым сильным известным фактором риска нейродегенеративных заболеваний, однако до сих пор было плохо понятно, какие именно молекулярные изменения, связанные с возрастом, приводят к развитию этих болезней. Команда под руководством профессора Давида Вильчеса изучила этот вопрос на модели круглого червя Caenorhabditis elegans, сосредоточившись на белке EPS8, который накапливается по мере старения животного и запускает повреждающие клетку стрессовые реакции, сокращающие продолжительность жизни.

Ученые обнаружили, что повышенный уровень EPS8 и усиленная активность связанных с ним сигнальных путей способствуют патологическому слипанию белков и нейродегенерации — двум ключевым признакам возрастных заболеваний мозга. Когда исследователи снижали активность EPS8, токсичные белковые агрегаты накапливались значительно реже, а функция нейронов в моделях обоих заболеваний сохранялась лучше.

«Мы рады, что удалось раскрыть молекулярный механизм, который может пролить свет на то, как старение способствует таким болезням, как БАС и Хантингтона», — рассказала первый автор работы доктор Седа Коюнджу. По ее словам, многие годы было известно, что возраст — главный общий фактор риска для разных нейродегенеративных заболеваний, но то, как именно возрастные изменения приводят к их развитию, оставалось загадкой.

EPS8 и связанные с ним сигнальные молекулы сохранились в ходе эволюции и есть в клетках человека — снижение уровня EPS8 в клеточных моделях БАС и болезни Хантингтона на основе человеческих клеток дало результаты, похожие на эксперименты с червями. Это делает EPS8 и его сигнальных партнеров возможной мишенью для будущих методов терапии, способных замедлить или предотвратить прогрессирование этих заболеваний.

Ранее был назван неожиданный предвестник болезни Альцгеймера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!