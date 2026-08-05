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Наука

Названа популярная добавка, помогающая раковым клеткам распространяться

Nature Aging: фруктоза помогает раковым клеткам распространяться
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института Вистар обнаружили неожиданную связь между фруктозой — широко потребляемым пищевым сахаром — и распространением агрессивной формы рака яичников. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

Почти все пациентки с раком яичников получают платиносодержащую химиотерапию, и первоначальный ответ на лечение обычно сильный. Тем не менее рак возвращается в большинстве случаев и распространяется по брюшной полости — на этот процесс метастазирования приходится около 90% смертей от заболевания. Ученые предположили, что клетки, пережившие химиотерапию, хоть и перестают делиться, но остаются биологически активными и продолжают выделять молекулы, посылающие сигналы соседним клеткам.

«Наше исследование одним из первых показывает, что питательное вещество — в данном случае фруктоза — может выступать одним из таких сигналов», — рассказал первый автор работы, постдок Эйдан Коул. Команда собрала молекулы, выделяемые пережившими химиотерапию клетками, и воздействовала ими на другие раковые клетки — этого оказалось достаточно, чтобы значительно повысить их способность распространяться.

Оказалось, что высокое потребление фруктозы с пищей, сопоставимое с уровнем в сладких напитках, способствует распространению рака даже без предварительной химиотерапии. В США высокофруктозный кукурузный сироп у некоторых людей составляет 8–20% суточной калорийности рациона.

Используя методы крупномасштабного анализа, включая CRISPR-скрининг, ученые выяснили, что фруктоза снижает выработку холестерина в соседних раковых клетках. Холестерин помогает клеткам оставаться прикрепленными друг к другу, действуя как биологический клей; когда его уровень падает, связи между клетками ослабевают, и опухолевые клетки легче отделяются и перемещаются.

Отдельный интерес вызвал вопрос о статинах — препаратах для снижения холестерина, которые принимают 39 миллионов человек в США. В эксперименте статины сами по себе ослабляли связи между раковыми клетками, и теперь ученые изучают, могут ли эти препараты влиять на эффективность химиотерапии, хотя пока не рекомендуют пациенткам отказываться от предписанных лекарств.

Ранее у некоторых видов рака обнаружили неожиданный «защитный» эффект для мозга.

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