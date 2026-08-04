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Наука

Названа процедура, которая помогает снять боль в спине и суставах

Первый МГМУ: 5-10 процедур магнитотерапии снимают боль в спине и суставах
Oporty786/Shutterstock/FOTODOM

Магнитотерапия помогает облегчить боль в спине и суставах за несколько процедур. Если боль была связана с мышечным напряжением — для снятия симптомов понадобится до пяти процедур. Если же болевой синдром был связан с протрузией, грыжей межпозвонкового диска или артрозом коленного и тазобедренного сустава, требуется около десяти сеансов, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском университете.

Проведя исследование с участием 175 пациентов от 8 до 78 лет, ученые Сеченовского Университета изучили эффективность магнитотерапии при разных болезнях.

«Магнитотерапия эффективна при боли в спине разного типа. Это очень важно, так как такие боли стали часто встречаться у людей молодого, трудоспособного возраста, и болевой синдром может сильно повлиять на трудоспособность, снизить качество жизни», — рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением антивозрастной медицины и реабилитации (ЛДО №5) Университетской клинической больницы №2 Сеченовского Университета Алексей Репетюк.

Когда на ткани действует магнитное поле, в них образуются электрические токи, похожие на вихри, что ускоряет химические реакции внутри клеток. Кроме того, между источниками магнитного поля действуют силы притяжения и отталкивания. Из-за этого молекулы, в том числе молекулы воды, начинают двигаться иначе, и улучшается текучесть жидких составляющих тканей. Благодаря этим двум механизмам процедуры оказывают противовоспалительное, противоотечное, лимфодренажное (улучшающее отток лимфы) и трофическое (улучшающее питание тканей) действие.

Самый яркий эффект магнитотерапии исследователи увидели в случаях, когда боль была связана с мышечным напряжением, а также протрузией или грыжей межпозвонкового диска.

У пациентов с артрозом коленного и тазобедренного сустава болевой синдром после десяти процедур снизился в три раза, восстановилась свобода движений. При воспалительных процессах в плечевом суставе, коленном суставе магнитотерапия практически полностью сняла болевой синдром. Помогла она и при ранней реабилитации после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов — пациентам проводили процедуры в низкоинтенсивном режиме, так как при наличии металлических конструкций нельзя применять высокоинтенсивную магнитотерапию.

При остеоартрозе — заболевании суставов, которым страдает 10–12% населения планеты, — воздействие магнитного поля помогло улучшить кровообращение и питание тканей, уменьшить боли. А при остеопорозе — возрастном заболевании скелета, при котором снижается минеральная плотность кости, из-за чего серьезно возрастает риск переломов, — снизило воспаление, выраженность болевых ощущений и отчасти помогло восстановить прочность кости.

Ранее была названа добавка к пище, эффективно снижающая боль при остеоартрозе.

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