В России создали лекарственную эмульсию для онкопациентов после резекции желудка

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали новую лекарственную форму панкреатина — ферментную эмульсию для зондового введения, предназначенную для онкопациентов, перенесших частичную или полную резекцию желудка, пищевода или поджелудочной железы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Университета.

У пациентов со злокачественными новообразованиями этих органов после обширных операций развивается ферментная недостаточность поджелудочной железы: без постоянной поддержки полноценное переваривание пищи и всасывание нутриентов невозможно. По данным 2024 года, у 80–85% таких больных на фоне недостаточного питания развивается кахексия — опасная прогрессирующая потеря массы тела.

Существующие ферментные препараты выпускают в форме микрокапсул с кишечнорастворимой оболочкой. При введении через зонд они могут закупорить его просвет, а после гастрэктомии, когда желудок удален, защитная оболочка капсул попросту теряет смысл.

«Мы подобрали оптимальное сочетание активных и вспомогательных компонентов. Активная субстанция эмульсии — панкреатин, «золотой стандарт» ферментной терапии, а комплекс вспомогательных веществ подобран так, чтобы обеспечить стабильность препарата и сохранить его ферментативную активность», — рассказала заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А.П. Нелюбина Елена Смолярчук.

Жидкая форма эмульсии полностью исключает риск закупорки зонда, ферменты в ней распределены однородно, что обеспечивает их постоянную активность во время кормления. Как рассказал доцент кафедры факультетской хирургии №2 Иван Ивашов, разработка уже применяется в Клиническом центре университета: пилотное исследование подтвердило улучшение усвоения питательных веществ и снижение диспепсических расстройств даже у самых тяжелых больных.

«Эта разработка решает проблему, которая долгие годы осложняла ведение послеоперационных больных, — подчеркнул он. — Мы видим большой потенциал применения жидкого панкреатина не только в онкохирургии, но и в терапии хронических гастроэнтерологических заболеваний».

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