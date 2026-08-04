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Наука

В США зафиксированы первые смерти от «взрывной» диареи

Reuters: В США зафиксированы две первые смерти от циклоспороза
Shutterstock/FOTODOM

В США зарегистрированы первые смертельные случаи в результате вспышки циклоспороза — кишечной инфекции, вызывающей сильную диарею и обезвоживание. По данным издания Reuters, в штате Мичиган умерли два человека, у которых тяжелое течение болезни осложнилось серьезными сопутствующими заболеваниями.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране уже подтверждено 6707 случаев циклоспороза. Еще более 11,5 тысячи случаев считаются вероятными и ожидают лабораторного подтверждения. Вспышка затронула девять штатов, однако наиболее тяжелая ситуация сложилась в Мичигане, где госпитализированы 193 человека.

Особенно много заболевших зарегистрировано в округе Ваштенау — 875 случаев. Представители местного департамента здравоохранения заявляют, что борьбу со вспышкой осложняют противоречивые заявления федеральных властей. По их словам, официальные оценки не отражают масштабов распространения инфекции.

Предварительное расследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) показало, что часть случаев может быть связана с измельченным салатом айсберг, поставленным компанией Taylor Farms с предприятия в центральной части Мексики. Этот салат использовался в ресторанах сети Taco Bell. При этом специалисты продолжают искать и другие возможные источники заражения.

Циклоспороз вызывает микроскопический паразит Cyclospora. Инфекция обычно передается через загрязненные сырые овощи, фрукты или воду. Основными симптомами являются продолжительная водянистая диарея, боли в животе, тошнота, слабость и обезвоживание. Для большинства людей заболевание не смертельно, однако у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями оно может приводить к тяжелым осложнениям.

Ранее доктор предрек распространение инфекции со взрывной диареей за пределы США.

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