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Наука

Тайная сила темной материи превзошла ожидания ученых

JCAP: теоретическое взаимодействие частиц темной материи дало неожиданный эффект
NASA/Swift/A. Beardmore/University of Leicester

Физики из Института теоретической физики «Периметр» изучили гипотетическую «темную силу» — дополнительное взаимодействие между частицами темной материи помимо гравитации — и обнаружили, что ее эффект противоположен ожидаемому. Результаты опубликованы в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Идея о существовании такой силы возникла из-за противоречий между разными космологическими измерениями, в частности данными обзора DESI по темной энергии и результатами по кластеризации реликтового излучения. Ученые под руководством Закари Вайнера смоделировали, как дополнительное притяжение между частицами темной материи повлияло бы на формирование структур во Вселенной.

Оказалось, что хотя такая сила действительно заставляет темную материю группироваться эффективнее, она же приводит к тому, что частицы темной материи фактически «теряют массу» по мере расширения Вселенной — это ослабляет их гравитационное влияние. В итоге суммарный эффект чаще всего подавляет рост крупномасштабных структур, а не ускоряет его, как предполагалось изначально.

По словам исследователей, результат важен для моделей темной энергии, связанных с данными DESI: любая теория, предполагающая скрытое самодействие темной материи, должна учитывать этот эффект «эффективного облегчения» частиц при расширении Вселенной.

Ранее астрономы поймали загадочный сигнал из мертвой галактики.

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