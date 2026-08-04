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Наука

Астрономы поймали загадочный сигнал из мертвой галактики

AJL: в мертвой галактике возрастом 11 миллиардов лет найден источник радиовсплесков
NASA

Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые проследили происхождение быстрого радиовсплеска до окраины древней «мертвой» эллиптической галактики — среды, ранее не связывавшейся с этим явлением. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Источник, получивший обозначение FRB 20240209A, впервые зафиксировал в феврале 2024 года радиотелескоп CHIME. С февраля по июль 2024 года тот же источник произвел еще 21 импульс — всего 22 всплеска, шесть из которых удалось засечь и вспомогательным телескопом, расположенным в 60 км от главной станции CHIME, что позволило точно локализовать положение источника на небе.

Вместо ожидаемой молодой галактики астрономы обнаружили, что всплеск происходит с окраины соседней мертвой галактики возрастом 11,3 миллиарда лет, расположенной в двух миллиардах световых лет от Земли. По расчетам, галактика оказалась экстремально массивной — в 100 миллиардов раз тяжелее Солнца, что делает ее самой массивной из известных галактик — источников быстрых радиовсплесков.

Источник нашли в 130 тысячах световых лет от центра галактики — дальше, чем любой другой известный быстрый радиовсплеск от центра своей галактики, где практически нет звезд. Это ставит под сомнение основную теорию происхождения таких сигналов: считалось, что они возникают из-за магнетаров, образующихся при коллапсе молодых массивных звезд, — однако в этой галактике таких звезд попросту нет.

«Мы видим, что не все быстрые радиовсплески происходят от молодых звезд. Возможно, существует подгруппа всплесков, связанная со старыми системами», — рассказала соавтор исследования Тарана Эфтехари из Северо-Западного университета.

Ученые рассматривают альтернативные сценарии: магнетар мог образоваться при слиянии двух нейтронных звезд или при коллапсе белого карлика. Похожий случай уже фиксировали в 2022 году — тогда всплеск проследили до шарового скопления на окраине галактики M81.

Ранее сингулярность внутри черной дыры оказалась не тем, чем считали ученые.

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