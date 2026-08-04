Китай может добиться военного преимущества при помощи ИИ, считает эксперт Kaspersky

Первая и главная угроза для американцев состоит в том, что Китай создаст модель сильнее лучших американских и получит с ее помощью постоянное военное преимущество, рассказал «Газете.Ru» главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Ранее генеральный директор компании Anthropic, которая имеет на данный момент самый продвинутый ИИ и дальше разрабатывает семейство больших языковых моделей Claude Дарио Амодеи рассказал об опасениях США потерять первенство. По некоторым данным, чиновники США рассматривают возможность запрета использования китайских моделей с открытым исходным кодом американскими компаниями.

«Первая и главная угроза для американцев состоит в том, что Китай создаст модель сильнее лучших американских и получит с ее помощью постоянное военное преимущество, а заодно невиданные возможности для слежки и подавления собственного населения. Наиболее опасная китайская модель вполне может быть создана втайне и передана исключительно армии и спецслужбам. Именно это Амодеи называет своим основным кошмарным сценарием, — отметил Гостев.

Вторая угроза, по его словам, связана с дискуссией об открытых весах («веса» — это числовые параметры, на которые опирается ИИ при работе. Открытые веса называются так, потому что доступны для скачивания любому)

«Мощные модели с открытыми весами могут использоваться для кибератак, биологических атак или начать действовать не так, как предполагал человек», — заключил Гостев.

Ранее эксперт Kaspersky назвал одну область в регулировании ИИ, в которой страны смогут договориться.