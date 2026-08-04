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Наука

Врач объяснил, действительно ли заменители сахара опасны для мозга

ScienceAlert: подсластители не опасны для мозга
Shutterstock

Резонансное исследование, утверждавшее, что шесть подсластителей — включая аспартам и ксилит — ускоряют снижение когнитивных способностей, оказалось методологически несостоятельным, заявил эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац. Он проанализировал работу, опубликованную еще в сентябре 2025 года, но продолжающую вызывать резонанс в СМИ. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Исследование основывалось на бразильской когорте государственных служащих ELSA: участников опрашивали о частоте употребления продуктов лишь один раз, а затем считали эти данные неизменными на протяжении восьми лет. У группы с наибольшим потреблением подсластителей отмечалось «умеренное» дополнительное старение мозга по сравнению с группой с наименьшим потреблением — однако полный анализ данных, приведенный в приложении к статье, не показал никакой связи вовсе.

Независимые рецензенты обнаружили в работе «явные математические ошибки»: авторы выпустили исправление, но неточности остались — в частности, в аннотации статьи указан неверный доверительный интервал.

Эпидемиолог также указал на биологическую неправдоподобность выводов: шесть химически разных веществ едва ли могут одинаково влиять на мозг. Кроме того, не исключена обратная причинно-следственная связь — люди с уже начавшимся когнитивным снижением чаще выбирают продукты с подсластителями вместо сахара.

По словам Мейеровица-Каца, сахарозаменители остаются хорошо изученными и, как правило, безопасными веществами, которые «полезнее сахара», а медийная паника вокруг них скорее связана с математическими ошибками в расчетах, чем с реальной угрозой для мозга.

Ранее в мозге был выявленмеханизм очистки от бляшек, вызывающих болезнь Альцгеймера.

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