Что происходит с давлением в жару, рассказал кардиолог

У большинства здоровых людей в жаркую погоду артериальное давление может немного снижаться из-за расширения сосудов, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

Летом сердечно-сосудистая система работает в условиях повышенной нагрузки. Чтобы предотвратить перегрев, организм расширяет сосуды кожи и усиливает потоотделение, благодаря чему тепло быстрее отдается в окружающую среду. Эти механизмы помогают поддерживать нормальную температуру тела, но одновременно изменяют кровообращение и водно-солевой баланс.

«У большинства людей в жару давление может немного снижаться из-за расширения сосудов. Чтобы компенсировать это, сердце начинает работать интенсивнее: учащается пульс, увеличивается объем циркулирующей крови, которую необходимо перекачивать. Если человек теряет много жидкости с потом и недостаточно пьет, кровь становится более вязкой, а нагрузка на сердце возрастает. У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или нарушениями ритма жара может провоцировать ухудшение самочувствия», — рассказал доктор.

Отдельного внимания летом заслуживает рацион питания. Чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды важно сократить потребление соли и пить достаточно воды.

«Натрий способствует задержке жидкости в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и может повышать артериальное давление. В условиях жары это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в сутки — это примерно одна чайная ложка с учетом всей соли, содержащейся в готовых продуктах. Для людей с артериальной гипертонией, сердечной недостаточностью или заболеваниями почек врач может рекомендовать еще более строгие ограничения. Основу летнего меню должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, нежирная рыба, птица и кисломолочные продукты без избытка соли. Важно соблюдать и питьевой режим. Здоровому человеку лучше пить воду небольшими порциями в течение дня, ориентируясь на чувство жажды и уровень физической активности», — заключил доктор.

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