Врач перечислил специи, несовместимые с лекарствами

Экстракт куркумина может влиять на лекарства от диабета, а экстракт пиперина (вещество, которое дает черному перцу остроту) на антибиотики и препараты от давления, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ксения Вербецкая.

«Пиперин действительно влияет на ферменты печени, которые метаболизируют многие лекарства. В частности, он ингибирует цитохром P450 (особенно CYP3A4) и P-гликопротеин. С одной стороны, это может повысить эффективность антибиотика. С другой — увеличить риск побочек. Но опять же: речь идет о высоких дозах пиперина, которые давали в эксперименте. Вы не съедите столько перца за один присест. В обычной жизни щепотка перца на стейке или в супе никак не изменит работу антибактериальных препаратов. Есть еще данные о влиянии специй на фторхинолоны (особая группа антибиотиков, механизм действия основан на блокировании двух ферментов: ДНК-гиразы и топоизомеразы. В результате нарушается как жизнедеятельность микробной клетки, так и ее способность к размножению): пища с высоким содержанием пряностей может менять pH желудка и замедлять всасывание», — объяснила специалист.

Также, по словам врача, пиперин теоретически может усиливать действие некоторых антигипертензивных препаратов, особенно блокаторов кальциевых каналов. Механизм опять связан с ферментами печени.

«Но речь идет об экстракте пиперина. В реальности вы не получите таких доз из обычной еды. Клинических рекомендаций, где бы говорилось «не ешьте перец, если принимаете определенные лекарства», не существует. Куркумин (это активное вещество из куркумы) действительно изучали в контексте диабета. И да, есть данные, что он может немного снижать уровень глюкозы в крови. Теоретически если куркумин снижает сахар, а вы принимаете метформин или препараты сульфонилмочевины, то может возникнуть риск гипогликемии — то есть сахар упадет слишком сильно. Но реальных исследований, где люди реально падали в обморок от сочетания карри с метформином, нет. Более того, в клинических испытаниях куркумин часто давали вместе с сахароснижающими препаратами — и ничего критичного не происходило», — заметила доктор.

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