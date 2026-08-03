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Наука

Китайские ученые предложили уничтожать крупные астероиды ядерным оружием

SCMP: в Китае предложили уничтожать астероиды «захоронением» в них ядерных бомб
Addy Graham/University of Arizona

Исследователи Китайского исследовательского института ракетной техники предложили новый способ защиты Земли от опасных астероидов — уничтожать их с помощью ядерного оружия. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Предложенная схема предполагает проведение операции в два этапа. Сначала в астероид должен врезаться металлический ударный зонд, который пробьет в нем глубокую шахту. Затем второй космический аппарат доставит в образовавшееся отверстие ядерный заряд, который взорвется уже внутри небесного тела.

«Если же эту бомбу разместить на глубине 30 метров под поверхностью, то тогда увеличится изменение скорости астероида более чем втрое по сравнению с неглубоким взрывом», — пояснили ученые.

По расчетам авторов идеи, внутренний подрыв позволит значительно эффективнее разрушить астероид, чем взрыв снаружи. Ученые считают, что для уничтожения астероида диаметром около 100 метров будет достаточно ядерного заряда мощностью три мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Исследователи отмечают, что такой подход может стать одним из вариантов планетарной защиты в случае обнаружения астероида, представляющего реальную угрозу столкновения с Землей. Вместе с тем предложенная концепция пока носит теоретический характер и требует дальнейших исследований.

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