Названы черты личности, которые сильнее всего меняются с возрастом

Ученые выяснили, что добросовестность — одна из ключевых черт личности, отвечающая за организованность, ответственность и дисциплину, — может значительно меняться на протяжении жизни. Это касается и других черт личности: они остаются гораздо менее стабильными, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsy).

На первом этапе авторы работы опросили 887 взрослых жителей США, попросив их оценить, насколько меняются различные аспекты жизни человека — от дохода и здоровья до пяти основных черт личности («Большой пятерки»): экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, невротизма и открытости новому опыту. Большинство участников считали именно личностные черты наиболее неизменными.

Однако анализ данных восьми крупных лонгитюдных исследований, охвативших 166 971 человека из США, Германии, Австралии и Нидерландов, показал противоположную картину. Оказалось, что черты личности меняются не меньше, а иногда даже сильнее, чем такие показатели, как удовлетворенность жизнью, уровень дохода или состояние здоровья.

Особенно заметные изменения исследователи обнаружили в добросовестности — склонности человека быть организованным, ответственным и дисциплинированным. Эта характеристика значительнее прочих менялась по мере взросления и старения. Существенные изменения также происходят с экстраверсией и открытостью новому опыту.

При этом участники исследования серьезно недооценивали масштаб этих изменений. При оценке изменений личности от года к году они ошибались примерно в 90% случаев, а при оценке изменений за период с 15 до 90 лет — во всех случаях.

По словам авторов, результаты опровергают распространенное представление о том, что после взросления человек остается «таким, какой он есть». Вместо этого исследование показывает, что личность продолжает развиваться на протяжении всей жизни, хотя эти изменения обычно происходят постепенно и поэтому остаются незаметными для самого человека.

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