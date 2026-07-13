Как ментально подготовиться к старению, рассказал психолог

Старение — естественный процесс, который многим сложно принять. Чтобы психологически подготовиться к старению, важно не допускать двух самых частых ошибок: во-первых, важно не молодиться, во-вторых — не забрасывать себя. Об этом рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры «Юридическая психология и право» факультета «Юридическая психология» МГППУ Елена Буслаева.

«Не надо впадать в крайности. Многие либо отрицают старение и убеждают себя: «я буду вечно молодым», либо перестают заботиться о себе и пассивно принимают старость. Первая ошибка часто ведет в конечном итоге к депрессии и тревоге, а вторая будет способствовать еще большему и быстрейшему угасанию. Не стоит и чрезмерно сосредотачиваться на приближении старости. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что ушло с возрастом, стоит фокусироваться на том, что есть в жизни и доставляет удовольствие. Жизнь должна оставаться интересной, несмотря на спад активности и физические ограничения. Важно находить баланс между заботой о будущем и полноценной жизнью в настоящем», — объяснила психолог.

По словам Буслаевой, подготовка к старости может включать как практические действия, так и работу с внутренним восприятием этого периода жизни. Важно сохранять связи с близкими, искать единомышленников по интересам, участвовать в общественной жизни, очень важно заниматься разнообразными видами деятельности.

«Нужно по мере возможности продолжать учиться, осваивать что-то новое, продлевая тем самым активность мозга. Если познавательный интерес угасает, попробовать его стимулировать. Чтение, интеллектуальные игры (шахматы, головоломки), изучение иностранного языка укрепляют когнитивный резерв организма. Старость может стать благополучным и даже счастливым периодом жизни, но для этого к ней необходимо соответствующим образом подготовиться», — заключила психолог.

Ранее психолог рассказала, что поможет достигнуть долголетия.