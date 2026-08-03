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Наука

Назван продукт, снижающий симптомы синдрома раздраженного кишечника

JPS: вещество, содержащееся в рисовых отрубях, успокаивает кишечник
perfectlab/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из японского университета Тохо под руководством Кэйсукэ Обары показали, что содержащееся в рисовых отрубях вещество способно влиять на силу сокращений кишечника, снижая кальциевые сигналы, запускающие мышечные спазмы. Работа опубликована в журнале Journal of Pharmacological Sciences (JPS).

Феруловая кислота — полифенол, содержащийся во многих растительных продуктах, особенно в цельных злаках и рисовых отрубях. Она известна антиоксидантными и нейропротекторными свойствами, но ее влияние на моторику желудочно-кишечного тракта было изучено гораздо хуже. У людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) моторика часто нарушена: в одних случаях кишечник сокращается слишком сильно, в других — недостаточно.

В опытах на гладкой мускулатуре кишечника морских свинок вещество значительно снижало сокращения, вызванные разными сигнальными молекулами — ацетилхолином, гистамином, простагландином F2α и серотонином. Эффект был обратимым: после удаления кислоты сокращения возвращались к норме, и зависел от концентрации — чем выше доза, тем сильнее эффект.

Дополнительные эксперименты на клетках сосудистой гладкой мускулатуры показали механизм: вещество снижало рост концентрации кальция внутри клеток, вызванный хлоридом калия. Именно поступление кальция в клетки запускает сокращение мышц, поэтому кислота, по всей видимости, подавляет этот процесс, блокируя потенциал-зависимые кальциевые каналы.

Находка предполагает, что вещество может помочь людям с диарейным типом СРК за счет снижения избыточной активности мышц кишечника. Но тот же эффект способен навредить людям со склонностью к запорам, дополнительно замедляя моторику. Ученые подчеркнули, что концентрации, дававшие эффект в пробирке, выше тех, что достигаются в крови при обычном питании, — хотя непосредственно в кишечнике концентрация вещества после употребления продуктов может быть выше. Чтобы подтвердить эффект на людях и определить безопасные дозы, потребуются клинические испытания.

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