Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Назван витамин, высокий уровень которого снижает риск развития болезни Альцгеймера

NOA: высокий уровень витамина D снижает риск развития болезни Альцгеймера
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Голуэя в Ирландии под руководством невролога Эмер Макграт впервые показали связь между уровнем витамина D в среднем возрасте и накоплением токсичного тау-белка — одного из биомаркеров болезни Альцгеймера — спустя годы. Работа опубликована в журнале Neurology Open Access (NOA).

Известно, что низкий уровень витамина D у людей старше 70 лет связан с повышенным риском когнитивных нарушений и деменции. Однако оставалось неясным, защищает ли достаточный уровень витамина D мозг еще в среднем возрасте. Чтобы выяснить это, ученые проанализировали данные 793 участников Фрамингемского исследования сердца — ни у кого из них на момент начала исследования не было деменции.

Когда участникам было в среднем 39 лет, у них измерили уровень витамина D в крови. Спустя примерно 16 лет около 430 из них прошли позитронно-эмиссионную томографию мозга — их обследовали на предмет накопления тау- и амилоидных белков, которые связывают с развитием болезни Альцгеймера.

Связи между витамином D и амилоидом обнаружить не удалось, зато выяснилось, что у участников с более высоким исходным уровнем витамина D спустя 16 лет фиксировались более низкие отложения тау-белка. По словам авторов, это первое подобное наблюдение.

«Витамин D в среднем возрасте может быть важным фактором защиты будущего здоровья мозга», — отметила Эмер Макграт. Она подчеркнула, что предыдущие исследования связывали дефицит витамина D с риском деменции у людей старше 70 лет, а нынешняя работа — одна из первых, изучивших более молодых людей, около среднего возраста 39 лет.

Поскольку исследование носит наблюдательный характер, нельзя утверждать, что именно витамин D снижает образование тау-белка. Более ранние испытания с приемом добавок витамина D в течение года не показали эффекта на уровень тау, но в них участвовали люди старше 70 лет с жалобами на память. Авторы полагают, что более длительный прием добавок в молодом, когнитивно здоровом возрасте может оказаться эффективнее — это предстоит проверить в клинических испытаниях.

Ранее был развеян популярный миф о частой причине бессонницы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!