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Наука

Назван простой способ снизить боль и депрессию у пожилых

JBM: стабильный распорядок дня снижает боль и депрессию у пожилых
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Миссури под руководством Юньцзинь Трейси показали, что соблюдение регулярного распорядка дня связано с более низким уровнем физической боли и депрессии у пожилых людей — независимо от качества их сна. Работа опубликована в журнале Journal of Behavioral Medicine (JBM).

По данным Национального совета по проблемам старения США, около половины людей старше 60 лет сталкиваются с симптомами бессонницы. Ученые проанализировали данные опроса 67 пожилых людей, среди которых у 37 была диагностирована бессонница, чтобы понять, как регулярность повседневных ритмов — режима сна, приема пищи, работы, социальных контактов — связана с физическим и психологическим состоянием.

«Независимо от качества сна, те, кто придерживался регулярного распорядка дня, показывали более низкий уровень физической боли и меньше признаков депрессии по сравнению с теми, у кого распорядка не было», — отметила Трейси.

Соблюдение регулярного графика пробуждения, приема пищи, работы, социальных взаимодействий и отхода ко сну помогает синхронизировать циркадные ритмы организма. Этот стабилизирующий эффект проявлялся вне зависимости от того, насколько хорошо человек спал в принципе.

Участники с бессонницей в целом сообщали о более высоком уровне боли и депрессии, чем те, кто спал хорошо. Однако поддержание стабильного распорядка помогало смягчить эти негативные эффекты даже у людей с нарушениями сна.

Авторы делают вывод, что регулярность повседневной активности может служить доступной и эффективной стратегией для улучшения физического и психического здоровья пожилых людей — даже когда проблемы со сном сохраняются и справиться с ними напрямую не удается.

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