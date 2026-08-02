У крупнейшего вымирания в истории Земли обнаружили параллели с современным миром

Исследователи из Стэнфордского университета (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций) под руководством Хосе Андреса Маркеса выяснили, что именно определило, какие морские виды выжили, а какие вымерли во время крупнейшего массового вымирания в истории Земли — пермско-триасового, произошедшего 252 миллиона лет назад. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Первые 280 миллионов лет существования животных на Земле морское дно населяли медлительные существа — брахиоподы и морские лилии. Затем из-за колоссальных вулканических выбросов парниковых газов планета резко потеплела, что вызвало «Великое вымирание», унесшее до 90% морских видов. Условия того времени — быстро теплеющий и теряющий кислород океан — во многом похожи на процессы, происходящие в современных морях.

«По сути, мы хотели разгадать загадку: почему на пляже вы собираете раковины моллюсков и улиток, а не брахиопод», — рассказал Маркес.

Команда сравнила устойчивость 38 видов к жаре и нехватке кислорода: девяти представителей палеозойской фауны, переживших вымирание, и 29 видов современной фауны — моллюсков, рыб, морских звезд и ежей.

Оказалось, что палеозойские виды были заметно чувствительнее к температуре и содержанию кислорода, чем современные. Их аэробный метаболизм быстрее упирался в кислородный предел по мере роста температуры воды. Интересно, что в состоянии покоя палеозойские виды неплохо переносили нехватку кислорода, но при активности это преимущество исчезало.

«Плохая новость в том, что мы движемся к пермско-триасовым темпам потепления по худшим сценариям прогнозов. Но хорошая новость — мы все еще можем что-то изменить», — отметил соавтор работы, геолог Стэнфорда Эрик Сперлинг.

Тогда температура выросла на 8–12°C за тысячи лет; сейчас, по прогнозам, потепление на 1,5–4°C возможно уже к 2100 году — при том, что выбросы, в отличие от вулканов, вызывает сам человек, а значит, может их и остановить.

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