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Наука

Известный нейробиолог усомнился, что сознание создается мозгом

BIAL Foundation: Кристоф Кох связал загадку сознания с физикой
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Один из самых известных нейробиологов мира Кристоф Кох на 15-м симпозиуме «Behind and Beyond the Brain» поставил под сомнение центральный тезис материализма — что сознание полностью порождается физическими процессами мозга. Его доклад опубликован фондом BIAL Foundation.

Нейронаука научилась определять, какие зоны мозга активируются, когда человек видит предмет, чувствует боль, вспоминает или принимает решение. Но она до сих пор не объяснила, почему эта физическая активность вообще сопровождается субъективным переживанием — так называемую «трудную проблему сознания». Сканирование покажет, что происходит в мозге, когда человек видит красный цвет, но не объяснит, почему это вообще ощущается как что-то.

Кох сосредоточился на трех областях неопределенности: сведении сознательного опыта к физическим процессам мозга, вопросах современной физики о природе «реальности» и труднообъяснимых человеческих переживаниях — околосмертных состояниях, мистических переживаниях и терминальной люцидности, то есть неожиданном возвращении ясности сознания незадолго до смерти, иногда у людей с тяжелой деменцией. По его словам, такие явления не доказывают, что сознание может существовать независимо от мозга, но заслуживают серьёзного изучения, поскольку могут обнажать пробелы в нынешних научных объяснениях.

Ученый — сторонник теории интегрированной информации, которая пытается математически описать сознание: оно возникает в системах, объединяющих большие объемы информации в единое целое, причем зависит не только от количества информации, но и от того, насколько глубоко связаны ее части. Эту идею называют научной версией панпсихизма — представления о том, что сознание может быть фундаментальным свойством природы, а не результатом достаточной сложности мозга.

Ранее ученые обнаружили скрытый математический секрет в листьях популярного комнатного растения.

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