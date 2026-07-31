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Наука

В России нашли добавку, которая усиливает рост телят и улучшает показатели крови

Казанский ГАУ: хвоя помогла вырастить более здоровых телят без антибиотиков
Shutterstock/Tungalag Balzhirova

Ученые из Института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» Казанского государственного аграрного университета (Казанского ГАУ) показали, что телята, получавшие пробиотик вместе с хвойной добавкой, росли крепче и реже болели без применения антибиотиков. По словам исследователей, результаты исследования помогут отказаться от лекарств без вреда для здоровья молодняка, рассказали «Газете.Ru» в Казанском ГАУ.

В регионе с развитой нефтегазодобычей и нефтехимией создается постоянная техногенная нагрузка на агроэкосистемы. Загрязнение кормовых угодий солями тяжелых металлов и другими токсикантами ослабляет иммунитет молодняка крупного рогатого скота: у телят снижается активность защитных клеток крови, чаще возникают респираторные и желудочно-кишечные заболевания, которые протекают тяжелее обычного. Раньше для профилактики таких болезней массово применяли антибиотики, но их бесконтрольное использование привело к антибиотикорезистентности организма, и хозяйства все активнее ищут замену антибактериальным средствам.

Для опыта были отобраны 45 телят до 10-дневного возраста и разделены на три группы по 15 голов: контрольную и две опытные. Первой опытной группе дополнительно давали пробиотический препарат на основе бактерий рода Bacillus, второй — тот же пробиотик вместе с кормовой добавкой из хвойной зелени, богатой витаминами и танинами с антибактериальным действием. Опыт длился 90 дней, в конце которого у животных взяли кровь на биохимический анализ.

Ни в одной из групп не погибли телята, однако по показателям крови животные заметно отличались. У телят, получавших пробиотик вместе с хвойной добавкой, в крови наблюдалось более высокое содержание общего белка на 1,5 %, альбуминов на 1,3%, а мочевины, наоборот, ниже на 11,5 % по сравнению с контрольной группой. Это свидетельствует об интенсификации белкового обмена: организм лучше усваивает азот корма, меньше теряя его в виде отходов метаболизма. Также у телят этой группы повысилась концентрация в крови кальция и оптимизировалось кальций-фосфорное соотношение, что является важным для формирования костной ткани растущего организма.

У телят, получавших пробиотик вместе с хвойной добавкой, улучшилась поедаемость корма, и они заметно опережали сверстников по двигательной активности. К концу опыта они превосходили контрольную группу по живой массе и внешним признакам развития. Это подтверждает, что связанное с приемом биодобавок улучшение биохимических показателей крови, напрямую отражается на росте и жизнеспособности животных.

Ранее сообщалось, что в России нашли добавку, которая повышает выживаемость форели.

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