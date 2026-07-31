Названо количество людей, которые страдают шопоголизмом в России

Шопоголизмом или ониоманией в России страдают от 3 до 8% населения (от 7,3 до 11,7 млн человек), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры цифровой экономики и управления Новгородского государственного университета Мария Угрюмова.

Шопоголизм или ониомания — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и одним из смыслов жизни. Как правило, шопоголики ходят в магазин без четкого желания найти что-то конкретное, сам поход уже доставляет им удовольствие, часто они осматривают большинство выставленного на продажу товара, покупают вещи без объективной причины, часто ненужные, постоянно обсуждают купленный товар и чувствуют апатию, если долго ничего не приобретают.

«Если под «шопоголизмом» понимать любую импульсивную покупку или сожаление о потраченных деньгах раз в месяц, то цифра может быть гораздо выше чем те, что показывают опросы. Но если говорить об ониомании, как о клиническом расстройстве с потерей контроля над финансами и поведением, то реальные цифры по России колеблются в диапазоне от 3 до 8% населения (от 7,3 до 11,7 млн человек). Мы живем в культуре демонстративного потребления, поэтому люди склонны гиперболизировать свою проблему на словах. Чаще встречается не тяжелая зависимость, а компенсаторная тревожность: человек покупает вещь не ради вещи, а чтобы сбить фоновый стресс или заместить неудовлетворенность существующих потребностей кортизолом новизны», — рассказала Угрюмова.

Примерно 80% случаев шопоголизма фиксируются среди женщин. Исследователи связывают эту тенденцию не с гендерными различиями, а с большей склонностью женщин признавать свою увлеченность покупками. Мужчины чаще страдают от зависимости от обновлений техники, автомобилей или коллекционирования. Женщины же предпочитают тратить деньги на одежду, косметику и предметы интерьера.

Ранее психиатр рассказал, какие люди чаще всего страдают от зависимостей.