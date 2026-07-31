Названы популярные лекарства, которые нельзя давать детям

В домашней аптечке многих родителей есть привычные лекарства, которые они дают детям при первых признаках недомогания: противорвотные, анальгин, аспирин, лоперамид от диареи, муколитики от кашля. Однако многие из них могут серьезно навредить детскому организму, а в некоторых случаях даже привести к опасным осложнениям или смерти, рассказала «Газете.Ru» старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Аспирин — одно из самых опасных лекарств для детей. Его категорически нельзя давать до 12–18 лет. На фоне ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций аспирин может спровоцировать синдром Рея — тяжелое поражение головного мозга и печени, которое часто приводит к летальному исходу. Даже шипучий аспирин, который многие считают «мягким» и «безопасным», остается опасным. Из детской аптечки стоит исключить все препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту: натрия салицилат, цитрамон, седалгин и другие», — объяснила врач.

Анальгин тоже часто дают детям при боли и высокой температуре, но он запрещен в многих странах мира уже более 50 лет. Причина — высокий риск развития критического снижения уровня лейкоцитов в крови. Это состояние резко снижает сопротивляемость к инфекциям и может привести к летальному исходу.

«Лоперамид — противодиарейный препарат, который часто берут взрослые на случай отравления ребенка. Но детям до 2 лет его давать категорически нельзя, а в целом в детской практике его применение крайне опасно. После приема лоперамида кишечник может перестать сокращаться. Это приводит к расширению толстого кишечника (мегаколон), нарушению кровоснабжения стенки кишки, некрозу тканей и даже разрыву кишечника. Кроме того, прекращение диареи препятствует выведению токсических веществ, что вызывает тяжелую интоксикацию с потенциально опасным для жизни исходом», — объяснила педиатр.

Большинство противорвотных препаратов относятся к разным фармакологическим группам, многие из них — рецептурные и сильнодействующие. Их бесконтрольный прием может быть опасен.

«Безопасных препаратов от рвоты для маленьких детей в свободной продаже нет. Принимать такие средства можно только если схема лечения согласована с врачом. Муколитики от кашля тоже не стоить давать детям. Они не уменьшают, а увеличивают количество мокроты. Дыхательные пути ребенка еще формируются, детский кашель намного слабее взрослого. В итоге лекарство может спровоцировать бронхит и даже пневмонию. Детям до 3 лет давать такие препараты нельзя, хотя они продаются в аптеках без рецепта. Детям более старшего возраста их можно давать только по назначению врача», — заметила доктор.

Нимесулид (нестероидный противовоспалительный препарат) тоже не рекомендуется детям из-за высокого риска тяжелых нежелательных реакций. Он может вызывать поражение печени, почек и систему кроветворения.

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