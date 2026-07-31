Нужно ли отменять витамин D летом, рассказал врач

В некоторых случаях летом нужно дополнительно пить витамин D, так как он не всегда может вырабатываться в нужном количестве. Например, добавки нужно принимать при ожирении, заболеваниях кишечника, печени или почек, при нарушении всасывания питательных веществ, также его нужно пить тем, кто практически не бывает на солнце, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Витамин D действительно вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Но это не означает, что летом все автоматически получают его в достаточном количестве. Во-первых, далеко не все проводят на улице столько времени, сколько нужно. Во-вторых, для синтеза витамина D важны время пребывания на солнце, открытые участки кожи, географическая широта, облачность, использование солнцезащитных средств и даже цвет кожи. Поэтому рассчитывать исключительно на солнце не всегда правильно», — объяснила доктор.

Летом дополнительный прием витамина D может потребоваться взрослым и детям с ожирением, заболеваниями кишечника, печени или почек, при нарушении всасывания питательных веществ, а также тем, кто практически не бывает на солнце.

«При этом не стоит воспринимать витамин D как абсолютно безопасную добавку. Распространено мнение, что «лишнее организм сам выведет», однако это не так. Витамин D относится к жирорастворимым витаминам и способен накапливаться. Его избыточный прием может привести к повышению уровня кальция в крови. Это проявляется слабостью, тошнотой, снижением аппетита, жаждой, запорами, а в тяжелых случаях — нарушением работы почек и сердца. Поэтому принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает», — подчеркнула врач.

Если возникает необходимость принимать витамин D длительно или в дозах выше профилактических, лечение должно проходить под медицинским контролем. При необходимости врач может назначить анализ на уровень 25(OH)D — основного показателя обеспеченности организма витамином D, а также оценить уровень кальция, фосфора и функцию почек.

Ранее врач назвал разницу между лечебной и профилактической дозировками витамина D.