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Наука

Россиянам рассказали про простой способ быстро уснуть без лекарств

Врач Макеенко: растяжка или йога перед сном помогают лучше и быстрее уснуть
Da Antipina/Shutterstock/FOTODOM

Растяжка и йога перед сном действительно могут помочь лучше и быстрее уснуть, рассказал «Газете.Ru» ортопед, мануальный терапевт клиники CMD Котельники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ярослав Макеенко.

По словам врача, перед сном организму нужно переключиться из режима «бодрствование» в режим «отдых и восстановление». Когда мы весь день напряжены — физически или эмоционально — мышцы остаются в тонусе, дыхание поверхностное, кортизол (гормон стресса) повышен. В таком состоянии заснуть сложно, растяжка и йога работают как переключатель. Они снижают мышечное напряжение, замедляют дыхание, снижают уровень кортизола, а если каждый вечер в одно и то же время вы делаете одни и те же спокойные движения — это становится сигналом для мозга, что нужно спать.

«Есть хороший систематический обзор в BMC Psychiatry. Ученые провели 19 исследований с участием 1832 человек. Вывод: йога улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей, тревожностью и у пожилых. Эффект умеренный, но статистически значимый. То есть не чудо, но работает лучше, чем если ничего не делать. Другое исследование (Journal of Psychiatric Practice) — оценивает эффект вечерней йоги у женщин с бессонницей. Через восемь недель регулярных занятий (по 20 минут перед сном) участницы засыпали быстрее, спали дольше и меньше просыпались ночью. Важный момент: это была мягкая йога. Не силовые асаны, не интенсивные виньясы. Спокойные позы, растяжка, дыхание», — заметил доктор.

Скорее всего, по словам врача, тут работает эффект плацебо, но в контексте сна — это ритуал, который успокаивает.

Однако, если человек страдает от клинический бессонницы (не можете заснуть больше месяца, просыпаетесь каждый час, спите меньше 5 часов), растяжка не решит проблему. Тут нужен врач — сомнолог или невролог, иногда психотерапевт. Возможно, нужны препараты или когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее врач назвала продукты, которые могут вызывать бессонницу.

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