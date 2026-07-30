Ученые обнаружили неожиданную опасность детских продуктов питания

Аудит продуктов для малышей в 21 магазине Техаса показал, что полки заставлены преимущественно ультраобработанными товарами, а почти половина позиций не соответствует хотя бы одному нутриентному стандарту Всемирной организации здравоохранения. Результаты представлены на конференции Nutrition 2026 Американского общества питания.

Исследовательница Эрин Хадсон из Техасского университета в Остине вместе с коллегой Мариссой Бургермастер сфотографировала полки с детским питанием в 21 продуктовом магазине Остина и оценила 2783 товара, предназначенных для детей от 6 до 36 месяцев — без учета смесей, напитков и типичных первых прикормов-пюре.

По системе классификации Nova 81% продуктов оказались ультраобработанными. Анализ состава выявил и другие проблемы: 17% товаров не соответствовали рекомендациям ВОЗ по содержанию сахара, 25% превышали норму по натрию, 11% не дотягивали до стандарта по жиру, а 12% — по энергетической плотности. Среди нарушителей — фруктовые пюре в пакетиках (избыток сахара), овсяные батончики (сахар и калорийность), макароны с сыром (натрий и жир), палочки из индейки (натрий и жир), сырные и арахисовые снеки (калорийность, натрий, жир).

«Многие родители полагают, что товары на полках с детским и грудничковым питанием обязаны соответствовать определенным нутриентным стандартам. Наши данные показывают, что половина товаров этому не соответствует», — отметила Хадсон.

Она подчеркнула, что не всякий высокий показатель жира или калорий говорит о низком качестве: некоторые менее обработанные продукты содержат больше жира и калорий именно за счет цельных ингредиентов — арахиса или говядины. А вот ультраобработанные товары для малышей чаще содержали много сахара без сопоставимой пищевой пользы.

Исследование опирается только на упакованные товары с полок магазинов и не учитывает, что именно родители в итоге готовят дома. Хадсон считает, что предупреждающая маркировка помогла бы родителям ориентироваться на полках и подтолкнула бы производителей пересмотреть рецептуры.

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