Во Франции впервые произошло заражение вирусом чикунгунья путем местной передачи

Санитарная служба Франции сообщила о первом в этом сезоне случае локальной, то есть не завозной, передачи вируса чикунгунья на территории страны — он зафиксирован в департаменте Тарн на юге Франции. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

До сих пор все случаи чикунгуньи в этом сезоне во Франции были «завозными» — связанными с людьми, которые заразились во время поездок в регионы, где вирус циркулирует эндемично. Теперь ситуация осложнилась: впервые в материковой Франции подтверждена локальная передача, то есть заражение произошло уже на месте, без выезда за границу.

Параллельно в департаменте Буш-дю-Рон зафиксирован второй местный случай заражения вирусом Западного Нила — первый был выявлен в середине июля в Восточных Пиренеях. Это арбовирус, который переносят комары и который в основном поражает птиц, но может заразить и человека, а также лошадей; во Франции его регулярно выявляют в Средиземноморском бассейне. Кроме того, на прошлой неделе в департаментах Тарн и Эро без связи друг с другом зафиксировали ещё два случая местного заражения лихорадкой денге.

Все три болезни — чикунгунья, денге и лихорадка Западного Нила — переносятся тигровым комаром (Aedes albopictus), который в последние годы расширяет ареал обитания на территории Франции. По данным санитарного ведомства, с 1 мая по 26 июля в стране выявили 87 завозных случаев чикунгуньи, 261 случай денге и 9 случаев лихорадки Зика.

В прошлом году во французской метрополии зафиксировали более 800 местных случаев чикунгуньи и 29 местных случаев денге, а также 62 местных случая лихорадки Западного Нила — в 17 департаментах, причем случаи в Иль-де-Франс и Нормандии были выявлены впервые.

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