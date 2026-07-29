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Наука

Российские ученые выяснили, почему во время COVID-19 не все носили маски

НИУ ВШЭ: ношение масок в пандемию объясняла эмпатия
Shutterstock/FOTODOM

Почему одни люди добровольно следуют новым правилам, а другие их игнорируют? Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Цюрихского университета выяснили: дело не столько в готовности действовать сообща, сколько в способности сопереживать другим людям. Именно эмпатия лучше всего объяснила, почему во время пандемии COVID-19 одни люди носили маски добровольно, а другие — нет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Долгое время ученые предполагали, что готовность соблюдать нормы связана со склонностью человека к сотрудничеству: если человек готов жертвовать личной выгодой ради общего блага, он будет ответственнее относиться и к общественным правилам. Проверить гипотезу решили на примере ношения масок — одной из самых массовых новых норм пандемии. В эксперименте с участниками из России и Швейцарии — стран с разными культурными традициями — в итоговый анализ вошли данные 122 человек.

Участники сначала играли в экономическую игру, где нужно было принимать решения в интересах себя или всей группы — так обычно оценивают склонность к сотрудничеству. Затем добровольцы отвечали на вопросы о соблюдении масочного режима и проходили тесты на эмпатию и черты «темной триады» — нарциссизм, макиавеллизм и психопатию.

Результаты оказались неожиданными: готовность сотрудничать, которую оценивали в игре, почти не влияла на соблюдение противоэпидемических мер. Гораздо важнее оказалась эмпатия — чем сильнее она была выражена, тем чаще участники сообщали, что носили маски и следовали рекомендациям. Закономерность сохранялась независимо от возраста, образования и здоровья.

Россияне в игре жертвовали в общий фонд больше ресурсов, чем швейцарцы, но это не привело к более высокому соблюдению санитарных норм — частота ношения масок в двух странах оказалась примерно одинаковой. При этом жители Швейцарии чаще ссылались на требования властей, а россияне демонстрировали более выраженную эмоциональную вовлеченность.

«Мы ожидали, что готовность к сотрудничеству окажется главным фактором соблюдения новых правил, однако результаты показали обратное. Когда люди думают не только о себе, но и о благополучии окружающих, они охотнее соблюдают нормы, которые защищают общество», — отметила старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко.

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