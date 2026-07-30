В Москве объявили лауреатов премии «Здоровое питание — 2026»

В Москве подвели итоги XIV ежегодной премии «Здоровое питание — 2026»: жюри отметило производителей, которые формируют доверие потребителя через прозрачность состава, происхождение ингредиентов и принципы производства. Торжественная церемония награждения прошла 25 июля в гастропространстве «Три вокзала. Депо» в рамках семейного музыкального фестиваля «Вкус лета». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Сегодня производители конкурируют за внимание покупателя не только вкусом и ценой, но и доказанной пользой продукта и открытостью бренда. Премия традиционно отмечает компании, которые не просто выпускают качественные продукты, но и формируют новые пищевые привычки, внедряют технологические решения и развивают культуру осознанного потребления. В этом году жюри оценивало комплексный подход: продуктовые линейки, инновации, а также социальные и образовательные проекты лауреатов.

Исполнительный директор премии Валерия Толстопятова отметила, что рынок развивается в ответ на осознанный запрос аудитории: «Люди хотят понимать, что они едят, и выбирать продукты, которым можно доверять. Премия помогает выделить лучшие практики, задать ориентиры для рынка и показать, что забота о здоровье может быть технологичной, вкусной и доступной».

Параллельно с церемонией награждения 25–26 июля в том же пространстве прошёл семейный музыкальный фестиваль «Вкус лета», объединивший музыку, гастрономию, спорт, зоны красоты, детские активности и заботу о питомцах. За два дня его посетили десятки тысяч гостей.

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