Выявлен неожиданный способ снизить риск болезни Альцгеймера вдвое

Исследователи из Гуанчжоуского медицинского университета в Китае показали, что ограничение сахара в первые 1000 дней жизни — от зачатия примерно до двух лет — связано с заметно более низким риском деменции и болезни Альцгеймера десятилетия спустя. Работа опубликована в журнале npj Aging.

Во время и после Второй мировой войны в Великобритании сахар строго нормировали, а дети до двух лет не получали отдельного пайка сахара вообще. Когда нормирование отменили в сентябре 1953 года, среднее потребление сахара взрослыми почти удвоилось — с 41 до 80 граммов в сутки, а потребление сладостей детьми выросло более чем вдвое. Это создало редкий «естественный эксперимент», позволивший сравнить людей, чьи первые годы жизни пришлись на нормирование, с родившимися чуть позже.

Китайские исследователи проанализировали данные 60 394 участников биобанка Великобритании, родившихся в 1951–1956 годах. У тех, чьи первые 1000 дней совпали с ограничением сахара, риск деменции любого происхождения оказался на 27% ниже, а риск болезни Альцгеймера — на 46% ниже, чем у не заставших нормирование. Также у них на 11% реже встречалась депрессия и на 20% реже — тревожность, связи с болезнью Паркинсона не нашли.

МРТ показала, что у людей, заставших ограничение сахара после рождения, мозг в среднем выглядел на 0,39 года моложе паспортного возраста, а объем гиппокампа и таламуса — областей, отвечающих за память, — был больше.

«Мы полагаем, что защитный эффект коренится в метаболическом программировании в первые 1000 дней — критическом окне, когда мозг быстро развивается и особенно чувствителен к сигналам питания», — пояснила старший автор Бинг Чжан, специалист по гериатрической медицине.

Авторы подчеркивают: исследование не доказывает, что снижение сахара напрямую предотвращает деменцию, а сама работа — наблюдательная, основанная на относительно небольшом числе случаев (307 случаев деменции). Тем не менее Чжан считает, что результаты поддерживают ограничение добавленного сахара во время раннего детства как долгосрочную инвестицию в здоровье мозга.

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