Российские ученые нашли новую причину нарушения коммуникации при аутизме

Исследователи из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ выяснили, как трудности коммуникации у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) связаны с работой мозговых сетей. Важную роль играют не только языковые сети, но и сети внимания: чем хуже работали связи, поддерживающие фокус и переключение внимания, тем более выраженными были нарушения общения.Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

В общении важны не только слова: смысл уточняют интонация, мимика, жесты и взгляд, поэтому коммуникацию делят на вербальную и невербальную. Авторы изучили четыре сети мозга: дорсальную сеть внимания, сеть определения значимости, языковую сеть и сеть пассивного режима работы мозга, отвечающую за понимание себя и других. Границы сетей выделяли методом главных компонент, поскольку готовые карты мозга могли неточно отражать клиническую группу.

Для анализа использовали данные фМРТ покоя из открытой базы ABIDE II — 80 мальчиков от 5 до 12 лет, из них 53 ребенка с РАС и 27 с типичным развитием. Трудности коммуникации оценивали по опроснику ADI-R. Оказалось, что у детей с РАС языковая сеть слабее связана с сетью значимости и сильнее — с сетью, отвечающей за понимание себя и других, однако эти различия отражали общую организацию мозга при РАС и не были связаны с тяжестью нарушений.

Зато вербальные и невербальные трудности напрямую зависели от сетей внимания. Чем слабее были связи внутри дорсальной сети, тем сложнее давалась невербальная коммуникация — понимание жестов и мимики. Для вербального общения были важны оба механизма — удержание фокуса и переключение на значимые сигналы.

«Исследование показывает, что трудности в коммуникации связаны не только с особенностями языковой системы, но и с механизмами внимания. При этом за нарушениями вербальной и невербальной коммуникации стоят немного разные механизмы: в одном случае — только удержание внимания, в другом — и удержание, и переключение», — отметила научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Алина Миннигулова.

В дальнейшем исследователи планируют объединить результаты последних двух лет и проверить, можно ли по показателям связности выделить среди детей с РАС подгруппы в зависимости от согласованности работы мозговых сетей.

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