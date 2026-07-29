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Наука

В России нашли способ прогнозировать продолжительность жизни с точностью 99,7%

ПНИПУ: новая разработка поможет точнее планировать здравоохранение и пенсии в России
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Используемые сегодня математические модели смертности были созданы еще в прошлом веке и не учитывают современные демографические закономерности, что ведет к погрешностям при распределении бюджетных средств. Ученые Пермского Политеха впервые в России создали модель прогнозирования продолжительности жизни, которая работает с точностью 99,7%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Большинство существующих моделей построены на предположении, что риск смерти с возрастом только растет. Для взрослых это верно, но у младенцев ситуация иная: в первый год риск смерти наиболее высок, а к пяти годам резко падает. Кроме того, классические модели не учитывают ежегодный прогресс медицины, из-за чего занижают реальную продолжительность жизни. Западные разработки к тому же не подходят для России из-за различий в климате и социально-экономических условиях регионов.

Исследователи взяли за основу принцип роста риска смерти с возрастом, но дополнили его двумя компонентами: ежегодным снижением смертности благодаря новым лекарствам и вакцинам, а также динамикой рисков в раннем детстве. Модель настроили на статистике смертности за 2004–2009 годы по всем возрастным группам, а затем сверили прогноз с реальными показателями 2010 года — совпадение составило 99,7%.

«Особенность разработки в том, что она учитывает специфику именно российской демографии: у нас другая детская смертность и распределение риска по возрастам. Настройка модели на отечественных данных обеспечивает более высокую точность прогнозов и позволяет органам власти получать достоверную информацию для управленческих решений», — рассказал доцент кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ Герман Пушкарев.

Модель не требует больших массивов данных, что особенно важно при неполной статистике. Разработку можно применять для планирования в здравоохранении, пенсионном обеспечении и социальном страховании — оценивать потребность в больничных местах и лекарствах, а также закладывать размер пенсий в бюджет как на федеральном, так и на региональном уровне.

Ранее был назван популярный напиток, замедляющий старение.

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