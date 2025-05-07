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Ученые выяснили, кому люди чаще сочувствуют

Frontiers: мы больше сопереживаем группам людей, а не одиночкам
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Unsplash

Ученые из Университета Линчнпинга в Швеции выяснили, что люди чаще выбирают сопереживание группе, чем одному человеку, несмотря на то что оба варианта воспринимаются одинаково трудными и эмоционально тяжелыми. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняли участие 296 человек, которым предлагалось выполнять задания на эмпатию: выбирать между карточками, предполагающими либо объективное описание, либо эмоциональное вовлечение. Задания включали просмотр нейтральных фотографий отдельных людей или групп, после чего участники описывали внешность или эмоции изображенных.

Оказалось, что участники значительно чаще выбирали сопереживание при виде групп людей — в 53% случаев, против 34% при просмотре отдельных лиц. При этом само сопереживание участники называли более трудоемким и неприятным, чем объективное описание, независимо от того, изображен был один человек или группа.

Как пояснила автор исследования Хайди Моше, сопереживание требует больше усилий и воображения, особенно когда человеку не хватает контекста — как, например, при просмотре нейтрального лица без выраженной мимики. Однако в изображениях групп контекста может быть больше, что помогает людям лучше понимать чувства других.

Ученые считают, что понимание различий в готовности к эмпатии может быть полезным при освещении гуманитарных кризисов и катастроф, когда необходимо вызывать сочувствие и поддержку общественности.

Ранее ученые выяснили, как соцсети влияют на подростков с психическими расстройствами.

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