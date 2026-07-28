Когда заложенность уха после самолета может говорить о баротравме, рассказал врач

Врач Дикопольцев: заложенность уха может быть баротравмой, если не прошла за день

Заложенность в ушах после перелета знакома почти каждому. Но в некоторых случаях он сигнализирует о баротравме — повреждении структур среднего уха из-за резкого перепада давления, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до потери слуха, рассказал «Газете.Ru» аудиолог, основатель центров «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Наш орган слуха устроен сложнее, чем кажется. Барабанная перепонка отделяет наружный слуховой проход от полости среднего уха, заполненной воздухом. Эта полость соединяется с носоглоткой через евстахиеву трубу — узкий канал, который открывается при глотании или зевании и выравнивает давление внутри уха с атмосферным. Когда самолет набирает высоту или снижается, давление за бортом меняется очень быстро. Евстахиева труба просто не успевает срабатывать, и в полости среднего уха создается зона высокого или низкого давления. Барабанная перепонка втягивается внутрь или выпячивается наружу — отсюда и возникает то самое неприятное ощущение заложенности, распирания и приглушенных звуков», — объяснил аудиолог.

Риск возрастает, если есть насморк, аллергия или просто отек слизистой. В этом случае евстахиева труба сужена, и давление выравнивается еще хуже.

«Большинство случаев заложенности после перелета безопасны и проходят в течение нескольких часов. Однако есть четкие критерии, когда ждать больше нельзя. Если у вас есть: сильная боль в ухе, которая не утихает, а усиливается, кровянистые выделения из слухового прохода (это может говорить о разрыве барабанной перепонки), резкое и стойкое снижение слуха, которое не проходит через сутки, головокружение, тошнота, нарушение координации или ощущение «хлопка» в ухе в момент взлета или посадки, после которого боль стала невыносимой», — рассказала врач.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно «продувать» уши или капать любые капли, если вы чувствуете боль или подозреваете разрыв перепонки. Это может усугубить травму и занести инфекцию.

«На приеме лор проведет отоскопию — осмотрит ухо специальным прибором, чтобы оценить состояние барабанной перепонки. При необходимости назначат тимпанометрию: это безболезненный тест длительностью 1–2 минуты, который проверяет подвижность барабанной перепонки и давление в среднем ухе. Если же легкая заложенность после полета беспокоит дольше двух-трех дней или повторяется при каждом перелете, лучше не откладывать визит к специалисту», — заключил Дикопольцев.

Ранее лор назвала срок, когда после попадания воды в ухо необходимо обратиться к врачу.