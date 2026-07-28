Астроном рассказал, как регистрируется «рябь» Вселенной

За десятилетие работы международная группа исследователей в рамках проекта LIGO (Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) зафиксировала порядка 400 масштабных космических явлений, спровоцировавших гравитационные колебания пространства-времени. Об этом сообщил ТАСС профессор РАН и руководитель лаборатории экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов.

«Строят специальные установки, в которых «бегает» луч большого лазера. Они способны регистрировать колебания нашей Вселенной как единого целого. Если где-то произошло что-то экстремальное, например, слились две черные дыры, то оттуда, даже с огромного расстояния, по всей нашей Вселенной идет «рябь». Оказывается, эту «рябь» мы можем зарегистрировать даже на Земле. Сейчас таких событий уже около 400», — сказал Сазонов.

Проект LIGO, целью которого является поиск гравитационных волн, зародился в 1992 году. В настоящее время в международное сообщество обсерватории входят около 1,5 тысячи специалистов из более чем 20 государств, включая США, Россию, Китай, Германию, Великобританию, Канаду, Индию, Бразилию и Израиль.

Сама обсерватория была возведена в 2002 году на базе концепции, разработанной еще в конце 1980-х годов лауреатами Нобелевской премии Кипом Торном, Райнером Вайссом и Барри Бэришем. Начальный этап работы обсерватории, продлившийся восемь лет, не принес результатов: предсказанные теорией относительности колебания не были обнаружены, что привело к временному выводу детекторов из эксплуатации. Последующие четыре года научная группа посвятила модернизации оборудования для повышения его чувствительности.

Переломный момент наступил в сентябре 2015 года. Сразу после запуска обновленной системы ученые впервые зарегистрировали гравитационный всплеск, вызванный столкновением двух черных дыр, суммарная масса которых составляла 53 массы Солнца. В ходе следующего рабочего цикла обсерватория подтвердила свою эффективность, зафиксировав еще десять аналогичных событий.

Ранее ученые впервые выявили скрытую популяцию черных дыр с помощью гравитационных волн.