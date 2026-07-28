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Россиянам рассказали, когда ждать Оленью Луну и как ее увидеть

ПНИПУ: Оленья Луна 28–29 июля станет янтарной из-за низкого положения
Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 28 по 29 июля на небе взойдет Оленья Луна — традиционное полнолуние середины лета, которое можно будет наблюдать сразу две ночи подряд. Диск опустится низко к южному горизонту и приобретет янтарный оттенок. О том, как атмосфера влияет на цвет спутника и откуда взялось название, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Полностью освещенный спутник появится на южном горизонте вечером 28 июля, а максимальная фаза наступит на следующий день в 17:36 по московскому времени. Из-за особенностей восприятия диск будет выглядеть одинаково полным все это время. Необычное название полнолуния уходит корнями в календарь алгонкинов — коренных народов Северной Америки: пик летнего полнолуния совпадает с периодом, когда у самцов оленей начинается активный рост новых рогов. Сегодня это наименование используется в астрономических и метеорологических справочниках.

«С точки зрения астрономии полнолуние представляет собой точное противостояние Луны и Солнца: два тела располагаются строго напротив друг друга на небосводе. Звезда целиком освещает обращенную к Земле сторону спутника, поэтому человек не замечает привычной тени — терминатора, — и диск выглядит идеально круглым несколько суток подряд», — пояснил Бурмистров.

Дата Оленьей Луны ежегодно смещается на несколько дней, но всегда приходится на середину лета. Причина — в длительности синодического месяца: промежутка между двумя полнолуниями, который составляет около 29,5 суток. Поскольку это короче календарного месяца, дата полнолуния каждый год выпадает на новые числа.

«В конце июля Солнце будет находиться в созвездии Рака, а полная Луна — в противоположном ему Козероге, в южной части эклиптики. Из-за такого положения на средних широтах России Оленья Луна поднимется над горизонтом сравнительно невысоко, и ее свет пройдет через более толстый слой атмосферы. Синий свет рассеется сильнее, и спутник приобретёт золотисто-жёлтый или оранжевый оттенок», — рассказал эксперт ПНИПУ.

Благодаря высокой яркости спутник будет хорошо различим даже при городской засветке. Для наблюдения не нужно никуда выезжать — достаточно выбрать открытое место с видом на юг вечером 28 или 29 июля: сразу после заката диск начнет подниматься над горизонтом.

Ранее ученые раскрыли тайны происхождения Луны.

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