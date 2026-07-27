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Наука

Ученые развеяли миф о природе хорошей памяти у пожилых

ART: суперэйджеры генетически не отличаются от обычных пожилых
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Крупное генетическое исследование Чикагского университета и Института трансляционной геномики опровергло простую гипотезу о природе суперэйджеров — людей старше 80 лет, чья память не уступает памяти пятидесятилетних. Дело не в том, что им «повезло» с генами болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Alzheimer's Research & Therapy (ART).

Концепцию «суперэйджеров» ввела Эмили Рогальски из Исследовательского центра здорового старения и болезни Альцгеймера Чикагского университета еще в 2008 году. С тех пор ученые пытаются понять, что защищает этих людей от когнитивного угасания. Главная проверяемая гипотеза гласила: суперэйджеры просто несут меньше генетических вариантов риска болезни Альцгеймера.

В исследование включили 142 суперэйджера и 89 когнитивно среднестатистических пожилых людей из пяти клинических центров США и Канады. Из образцов крови были извлечены ДНК; команда проанализировала ген APOE — сильнейший из известных генетических факторов риска болезни Альцгеймера — и три полигенных индекса риска, агрегирующих тысячи генетических вариантов.

Результат оказался однозначным: ни по APOE, ни по полигенным индексам суперэйджеры статистически не отличались от среднестатистических сверстников. Редкие генетические варианты, ранее связывавшиеся с устойчивостью к болезни Альцгеймера, среди суперэйджеров также встречались не чаще.

«Результаты подтверждают, что сохранение когнитивного здоровья включает нечто большее, чем просто снижение генетического риска болезни Альцгеймера. Отсутствие факторов риска не означает наличия защитных факторов», — подчеркнул соавтор Игнасио Пирас.

Будущие исследования будут сочетать нейровизуализацию, биомаркеры крови, геномику, иммунопрофилирование, мониторинг сна и активности, социальные и средовые измерения. По словам Рогальски, снижение памяти с возрастом неизбежным не является: существуют люди, которые сохраняют исключительные когнитивные способности до 90 лет и старше.

Ранее был назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей.

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