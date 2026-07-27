Выявлен переломный момент, который решает, перерастет ли Альцгеймер в деменцию

Исследователи Католического университета Левена совместно с британским и датским партнерами выявили биологический перелом, который может определять судьбу мозга при болезни Альцгеймера: перейдет ли накопление амилоидных бляшек и тау-клубков в деменцию или нет. Ключевую роль играет микроглия — иммунные клетки мозга. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Команда под руководством профессора Барта Де Строопера и профессора Марка Фирса проанализировала образцы мозга умерших доноров: людей с деменцией, когнитивно здоровых восьмидесятилетних и долгожителей старше ста лет. Для каждого образца применяли пространственную транскриптомику и секвенирование единичных клеток — технологии, позволяющие определить активность генов с точностью до отдельной клетки.

В результате были описаны шесть тканевых доменов, соответствующих разным стадиям прогрессирования болезни. Критическим оказался переход от доменов, где преобладают амилоидные бляшки, к доменам, связанным с тау-патологией и нейродегенерацией. Именно в этой точке микроглия меняла поведение: из воспалительного состояния, характерного для ранних стадий, она переходила в состояние презентации антигенов — иммунного ответа, запускающего цепь повреждений нейронов.

Принципиально важно, что у разных людей «устойчивость» к болезни выглядела по-разному. Когнитивно здоровые восьмидесятилетние демонстрировали ранний воспалительный ответ микроглии, но клетки не переходили в позднее состояние. У долгожителей позднее состояние все же активировалось, однако оно не было связано с накоплением тау-патологии — то есть опасный переход происходил, но не приводил к повреждению нейронов.

«Понимание того, как мозг сопротивляется болезни, откроет новые возможности для терапии, направленной на предотвращение нейродегенерации и деменции», — отметил профессор Фирс.

Результаты указывают на TREM2-сигнальный путь микроглии как перспективную мишень для лекарств нового поколения, которые будут не просто удалять амилоидные бляшки, а удерживать иммунные клетки мозга в защитном состоянии.

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