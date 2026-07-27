Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Физики допустили присутствие инопланетных технологий у черных дыр

PASP: у черных дыр могут жить постбиологические разумы
Maggie Chiang for Simons Foundation

Более двадцати исследователей из Пенсильванского университета, Массачусетского технологического института и Ultraintelligence Foundation собрались в Центре мозга, разума и машин MIT на двухдневный семинар Dyson Minds 2025. Ученые обсудили, как обнаружить возможных обитателей сфер Дайсона вокруг сверхмассивных черных дыр. Итоги семинара опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Концепция сферы Дайсона, предложенная физиком Фрименом Дайсоном в 1960-х годах, описывает гипотетическую мегаструктуру, которая полностью окружает звезду или иной мощный источник энергии и перехватывает его излучение. Участники семинара рассматривали версию этой идеи применительно к черным дырам: такие объекты выделяют колоссальное количество энергии — через аккреционные диски, релятивистские джеты и излучение Хокинга, — что делает их потенциально привлекательным источником питания для чрезвычайно развитых цивилизаций или созданных ими постбиологических систем.

На семинаре были рассмотрены термодинамические и механические ограничения конструкции роя Дайсона вокруг сверхмассивной черной дыры, а также компромисс между мощностью и задержкой передачи сигналов при создании распределенного «разума» такого масштаба.

Ключевая практическая рекомендация семинара — применить методы поиска аномалий к уже накопленным архивам данных инфракрасного телескопа WISE, космического телескопа Джеймса Уэбба и телескопа горизонта событий, которые могут содержать источники с необычными спектральными характеристиками, упущенными при стандартной обработке.

«Даже если наша гипотеза не подтвердится, мы, как правило, находим что-то интересное, о чем раньше никто не думал», — отметила ведущий автор итогового доклада, постдокторант Центра исследования внеземного разума Пенсильванского университета Оливия Кертис.

Ранее астрономы нашли каменистую планету с возможным наличием атмосферы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Грядет кризис рождаемости? Почему мужская фертильность стремительно снижается в мире и России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!