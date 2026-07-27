Физики допустили присутствие инопланетных технологий у черных дыр

Более двадцати исследователей из Пенсильванского университета, Массачусетского технологического института и Ultraintelligence Foundation собрались в Центре мозга, разума и машин MIT на двухдневный семинар Dyson Minds 2025. Ученые обсудили, как обнаружить возможных обитателей сфер Дайсона вокруг сверхмассивных черных дыр. Итоги семинара опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Концепция сферы Дайсона, предложенная физиком Фрименом Дайсоном в 1960-х годах, описывает гипотетическую мегаструктуру, которая полностью окружает звезду или иной мощный источник энергии и перехватывает его излучение. Участники семинара рассматривали версию этой идеи применительно к черным дырам: такие объекты выделяют колоссальное количество энергии — через аккреционные диски, релятивистские джеты и излучение Хокинга, — что делает их потенциально привлекательным источником питания для чрезвычайно развитых цивилизаций или созданных ими постбиологических систем.

На семинаре были рассмотрены термодинамические и механические ограничения конструкции роя Дайсона вокруг сверхмассивной черной дыры, а также компромисс между мощностью и задержкой передачи сигналов при создании распределенного «разума» такого масштаба.

Ключевая практическая рекомендация семинара — применить методы поиска аномалий к уже накопленным архивам данных инфракрасного телескопа WISE, космического телескопа Джеймса Уэбба и телескопа горизонта событий, которые могут содержать источники с необычными спектральными характеристиками, упущенными при стандартной обработке.

«Даже если наша гипотеза не подтвердится, мы, как правило, находим что-то интересное, о чем раньше никто не думал», — отметила ведущий автор итогового доклада, постдокторант Центра исследования внеземного разума Пенсильванского университета Оливия Кертис.

Ранее астрономы нашли каменистую планету с возможным наличием атмосферы.