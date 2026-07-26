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Наука

Россиянам развеяли 7 популярных мифов о загаре

ПНИПУ: сметана на ожоге опасна, автозагар — не краска, а масло усиливает вред солнца
Lea Rae/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха объяснили, почему тень и пляжный зонтик не защищают от ультрафиолета, чем опасна сметана при солнечном ожоге и почему масло для загара многократно увеличивает риск повреждения кожи. Эксперты также разъяснили, что такое автозагар и как он работает на самом деле. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Оказалось, тень и зонтик не защищают от солнца. Рассеянный ультрафиолет от неба и отраженный от песка, воды и построек составляет до 50% от прямого излучения, поэтому в тени человек всн равно получает значительную дозу УФ.

Эксперты также развеяли миф о том, что сметана и кефир не лечат ожог. Молочные продукты создают теплую влажную среду, в которой размножаются бактерии, а жировая пленка препятствует теплоотдаче. Правильный выбор — прохладная вода и аптечные средства с пантенолом.

Масло не усиливает загар безвредно, оно увеличивает коэффициент преломления и поглощения УФ-лучей кожей, многократно повышая риск фотохимических повреждений ДНК, преждевременного старения и меланомы, предупредил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Автозагар — это не краска. На самом деле действующее вещество — дигидроксиацетон (ДГА) — вступает в реакцию Майяра с аминокислотами поверхностного слоя кожи, окрашивая его изнутри. Автозагар не содержит УФ-защиты, пояснила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Юлия Рожкова.

Бронзовая кожа не означает здоровье. Загар — защитная реакция на повреждение: меланин вырабатывается, чтобы экранировать ДНК от дальнейшего УФ-воздействия. Миф шестой: SPF 100 защищает вдвое лучше, чем SPF 50. SPF 50 блокирует 98% лучей, SPF 100 — 99%.

Через стекло автомобиля можно загореть. Обычное стекло пропускает лучи типа UVA, которые проникают в глубокие слои кожи и провоцируют фотостарение, добавил профессор кафедры «Общая физика» ПНИПУ, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп.

Ранее врач назвала ошибки на отдыхе у моря, наиболее опасные для здоровья глаз.

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