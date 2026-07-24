Судмедэксперт описал типичного утопленника в России

Судмедэксперт Решетун: чаще всего в России тонут молодые люди до 45–50 лет

Среднестатистический утопленник в России — это относительно молодой человек в возрасте до 45–50 лет, рассказал «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт и специалист по учебно-методической работе Пироговского университета Алексей Решетун. Пожилые люди, по его словам, тонут нечасто.

«Если мы говорим о чистом утоплении, то есть не о смерти в воде, например, от сердечного приступа, а именно об утоплении, то это, как правило, человек молодого возраста, до 45-50 лет. Как правило, у большинства из них в крови обнаруживается та или иная концентрация этилового спирта, и это неудивительно. Потому что одно из прямых воздействий этилового спирта на организм — это угнетение рефлексов, в том числе и кашлевого рефлекса. Когда вода попадает в дыхательные пути, например, случайно какая-то волна плюхнулась на лицо, то у человека, у которого в крови находят этиловый спирт, может быть реакция в виде так называемой инспираторной одышки, когда он может как бы кашлять внутрь себя и вдыхать еще больше воды», — сообщил судмедэксперт.

По словам Решетуна, практика показывает, что большинство утонувших людей так или иначе находят в состоянии алкогольного опьянения.

«Физическая подготовка здесь особой роли не играет, водоем при этом тоже не имеет какого-то значения, тонут везде: и в котлованах, и в реках, и в озерах, и в других водоемах. От населенного пункта риски утопления тоже не зависят», — заметил Решетун.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали неалкогольные напитки, после которых нельзя за руль.