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Наука

Ученые выявили эмоциональные различия в английском и русском языках

НовГУ: носители русского языка оказались эмоциональнее носителей английского
NAOWARAT/Shutterstock/FOTODOM

Ученые НовГУ, проанализировав фразеологизмы русского и английского языков, пришли к выводу, что носители русского «выплескивают» эмоции, не знают меры в радости и безутешны в горе, а английского сдержанны и невозмутимы, предпочитая скрывать кипящие в душе страсти, сообщили «Газете.Ru» в НовГУ.

Как рассказала заведующая кафедрой иностранных языков, перевода и межкультурной коммуникации НовГУ Елена Жукова, языки выражают эмоции человека. Среди всех языковых единиц, репрезентирующих эмоции, особое место занимают фразеологизмы как наиболее эффективные средства. На основе трудов психологов автор выделила десять фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина. Все эти эмоции универсальны для русского и английского языков, правда, с небольшими нюансами.

По данным исследования, количество фразеологизмов для каждой эмоции в двух языках значительно различается. Так, в английском языке фразеологизмов, выражающих страх, — 312, в русском — 157; гнев — 246 против 133; печаль — 171 против 94; радость — 255 против 101; удивление — 64 против 37; стыд — 60 против 42; отвращение — 26 против 24; презрение — 24 против 16; вина — 15 против 5.

По словам ученой, английский язык «количественнее» в плане числа фразеологизмов, но русские фразеологизмы, как показывает исследование, — ярче и образнее. В русском языке фразеологических единиц, описывающих внешние признаки эмоций, значительно больше, они многообразнее.

Сопоставление внутренней формы фразеологизмов более наглядно показывает национальные особенности. По оценке исследователей, русское «сердце кровью обливается» и английское «make smb's heart bleed» передают один образ раненого сердца, однако в русском варианте кровь льется обильно, а в английском лишь сочится, что говорит о более сильном страдании в русском фразеологизме.

Еще одно показательное сравнение, которое приводят исследователи: «гора с плеч свалилась» в русском языке описывает физически ощутимую тяжесть, которая покидает плечи, а английское «a (great) weight off one's mind» — лишь мысленно представляемую тяжесть, покидающую разум.

«Русские переживают эмоции телом, физически, англичане — рационально, ментально. Тягостное состояние в большей степени у русских, и облегчение ощутимее. Это свидетельствует об открытости русских и их эмоциональной экспрессивности, тогда как сдержанность британцев закреплена в их языке на уровне устойчивых выражений», — рассказала Жукова.

Ранее сообщалось, что в школах Бразилии начнут изучать русский язык.

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