Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

В России создали систему, которая поможет адаптироваться на Марсе

В МАИ создали модель для анализа адаптации человека к условиям жизни на Марсе
He Zhu/commons.wikimedia.org (CC BY 4.0)

Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций. Программный комплекс соединяет разнородные данные в единую систему и выдает понятную оценку состояния человека, сообщили «Газете.Ru» в МАИ.

Как считают исследователи, разработка будет полезна при организации и проведении дальних миссий и освоении других миров. Например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений. В том числе для задач реабилитационной медицины.

«Любой человек, который оказался в новых для него или экстремальных условиях, проходит через процесс адаптации. Это могут быть полярники, спасатели, сотрудники опасных производств, участники длительных экспедиций. В обычной жизни люди редко задумываются о том, как организм приспосабливается к холоду, стрессу, невесомости или длительным нагрузкам. В экстремальных же условиях быстрая и точная оценка его функциональных возможностей — это вопрос безопасности и выживания», — рассказала разработчик, старший преподаватель института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Ксения Сафронова.

Предложенный подход позволяет понять состояние организма целиком. Это, к примеру, дает возможность оценить, успешно ли человек вписывается в новые условия, сохраняет ли работоспособность, далек от предела своих возможностей или близок к нему.

«Идея разработки — объединить в одном приложении биохимию (уровень глюкозы), электрофизиологию (сердечный ритм, ЭКГ), когнитивные тесты (внимание, память, скорость реакции), психологические показатели (тревожность, эмоциональный фон) и другие физиологические параметры. Но здесь возникает сложность, поскольку эти данные разные по своей природе. Более того, они могут вступать в противоречие. Например, пульс может быть высоким, а уровень глюкозы в крови оставаться в норме. Или тревожность может зашкаливать, а когнитивные тесты — показывать хороший результат», — сообщила Сафронова.

По итогам эксперимента исследователи подтвердили, что математическая модель корректно отражает динамику адаптационных процессов. На следующем этапе разработку предстоит верифицировать на расширенной выборке данных, после чего она может быть интегрирована в бортовые системы медицинского контроля. В будущем модель может лечь в основу программных комплексов для носимой электроники. Например, «умных» часов, которые будут давать комплексную оценку состояния владельца.

Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий.

Ранее сообщалось, что в России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!