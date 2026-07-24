В России создали систему, которая поможет адаптироваться на Марсе

Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций. Программный комплекс соединяет разнородные данные в единую систему и выдает понятную оценку состояния человека, сообщили «Газете.Ru» в МАИ.

Как считают исследователи, разработка будет полезна при организации и проведении дальних миссий и освоении других миров. Например, при размещении обитаемых баз на Луне или Марсе. Также она востребована для различных земных применений. В том числе для задач реабилитационной медицины.

«Любой человек, который оказался в новых для него или экстремальных условиях, проходит через процесс адаптации. Это могут быть полярники, спасатели, сотрудники опасных производств, участники длительных экспедиций. В обычной жизни люди редко задумываются о том, как организм приспосабливается к холоду, стрессу, невесомости или длительным нагрузкам. В экстремальных же условиях быстрая и точная оценка его функциональных возможностей — это вопрос безопасности и выживания», — рассказала разработчик, старший преподаватель института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Ксения Сафронова.

Предложенный подход позволяет понять состояние организма целиком. Это, к примеру, дает возможность оценить, успешно ли человек вписывается в новые условия, сохраняет ли работоспособность, далек от предела своих возможностей или близок к нему.

«Идея разработки — объединить в одном приложении биохимию (уровень глюкозы), электрофизиологию (сердечный ритм, ЭКГ), когнитивные тесты (внимание, память, скорость реакции), психологические показатели (тревожность, эмоциональный фон) и другие физиологические параметры. Но здесь возникает сложность, поскольку эти данные разные по своей природе. Более того, они могут вступать в противоречие. Например, пульс может быть высоким, а уровень глюкозы в крови оставаться в норме. Или тревожность может зашкаливать, а когнитивные тесты — показывать хороший результат», — сообщила Сафронова.

По итогам эксперимента исследователи подтвердили, что математическая модель корректно отражает динамику адаптационных процессов. На следующем этапе разработку предстоит верифицировать на расширенной выборке данных, после чего она может быть интегрирована в бортовые системы медицинского контроля. В будущем модель может лечь в основу программных комплексов для носимой электроники. Например, «умных» часов, которые будут давать комплексную оценку состояния владельца.

Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий.

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