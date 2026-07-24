Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Российские ученые нашли способ оптимизировать производство алюминия

Айтеко: создана первая модель электролиза алюминия в режиме реального времени
Javier Ruiz/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты «Индустриального центра цифровизации» (ИЦЦ) группы «Айтеко» разработали цифровую модель, описывающую процесс производства алюминия методом электролиза в режиме реального времени. Разработка позволит снизить расход электроэнергии и уменьшить выбросы CO₂ на алюминиевых заводах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Производство алюминия — один из самых энергоемких промышленных процессов. Единственный промышленный способ получения металла — электролитическое восстановление оксида алюминия в расплаве криолита при температуре около 960°C в электролизерах. Из-за сложности физико-химических процессов создать математическую модель, пригодную для работы в реальном времени, долгое время не удавалось.

Разработанная в ИЦЦ модель охватывает тепловой, электрический, магнитогидродинамический и химический балансы процесса одновременно. Она позволяет отслеживать состояние ванны электролизёра в режиме онлайн, прогнозировать отклонения и заблаговременно сигнализировать операторам о необходимости корректирующих действий.

«Это первая модель такого рода, работающая в реальном времени. Ранее подобные расчёты занимали часы, а то и сутки. Теперь оператор получает рекомендацию до того, как возникает нештатная ситуация», — рассказал директор по научно-исследовательской работе ИЦЦ Игорь Треско.

Разработку прошли испытания на действующем производстве. По данным компании, применение модели сокращает удельный расход электроэнергии и снижает количество аварийных остановок электролизеров. Следующий этап — масштабирование системы и интеграция с промышленными SCADA-платформами крупнейших алюминиевых предприятий России.

Ранее в России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!